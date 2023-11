VIDEO | Ühe päeva jooksul 1400 maavärinat! Inimesed pidid Islandi spaast keset ööd paaniliselt põgenema

Vulkaanipurset on oodata juba lähikuude jooksul. Täpne aeg on siiski teadmata.

Nüüdseks on Islandil, Reykjanesi poolsaarel 15 päeva jooksul toimunud ligi 22 000 maavärinat ja suletud on ka piirkonnas asuv kuulus välispaa Blue Lagoon, mis on üks riigi kuulsamaid vaatamisväärsusi. Kohaliku väljaande Vikurfrettir sõnul oli maavärinate laine muutunud külastajatele väljakannatamatuks ning paljud neist põgenesid puhkekeskusest keset ööd.