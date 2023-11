ÕPETUS | Kuidas kitsast korterit targalt sisustada

Need, kes elavad ühetoalises korteris, teavad hästi, kui keeruline on leida kõigele vajalikule oma koht ning jätta samal ajal ruumi ka puhkamiseks ja hobidega tegelemiseks. Ühe toaga kodus peab iga ruutsentimeeter täitma eesmärki, sest sama ruumi kasutatakse nii magamistoana, elutoana kui ka tööruumina. Tihti on peamine küsimus see, kuidas tagada, et väike kodu oleks ühtaegu praktiline, hubane ja isikupärane.