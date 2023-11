VIDEO | Rajakaamerasse jäi suur metsseakari. Mitu notsut suudad sina kokku lugeda?

Rajakaamera omaniku Enno Varblase sõnul on rajakaamerad paigutatud metsloomade tavaliste käiguradade lähedusse, mitte söödaplatside või soolakute juurde. Ka mehe teistelt videotelt on näha, et tegu on metsloomade kraaviületus kohaga, kus pea igapäevaselt võib kohata hunte, põtru, karusid ja kährikuid.