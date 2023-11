Päästeamet kontrollib sel nädalal kodudes suitsuandureid. Vajadusel tehakse trahvi

„Suitsuandur on juba 14 aastat kohustuslik, kuid kahjuks paljudest kodudest puudu. Seetõttu meenutame selle elutähtsa seadme vajalikkust ühekordse ja mahuka kontrollkäiguga. Töökorras suitsuanduri puudumisel on võimalik lühimenetluse korras trahvida 40 euroga,“ selgitas ohutusjärelevalve osakonna juhataja Maret Rannala ning märkis, et päästeameti eesmärk ei ole trahvida, vaid saavutada see, et kodudes oleks nõuetekohaselt paigaldatud ja töökorras suitsuandur olemas.