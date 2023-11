Gripp on alles tulemas. COVID-19sse nakatumine ja raskete juhtude esinemine on tõusuteel. Seda näeme ka teistes riikides, seega ei saa päris rahulikult jalga kõlgutada ja loota, et raske COVID-19 on mööda läinud ning jäänud üks tavaline kerge nohu. Näeme, et riskirühmal on tõenäosus ikka raskelt põdeda.