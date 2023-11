4 000 000 eurot kuus: jant õlitehase ümber põletab iga päev riigi raha

71 meetri kõrguse õlitehase Enefit 280-2 ehitusel Auveres töötavad Eesti kõrgeimad kraanad. Praegu mitte selleks, et tehase ehitamine lõpetada, vaid selleks, et ehitus konserveerida. Kui tehas peakski keskkonnaaktivistide nõudmisel valmis ehitamata jääma, on tühja kulutatud kaks korda nii palju raha, kui vajaksid õpetajad palgatõusuks.

FOTO: Sven Arbet | Erakogu/Shutterstock