Kõlvarti vaikne ja kiire visiit rindelinnadesse: mida Tallinna linnapea tegi Ukraina äärealadel

„Pean teid hoiatama,“ alustab linnavalitsuse esindaja ettevaatlikult kõnet ajakirjanikule. „Linnapea soov on võimalikult palju näha, ta on valmis unetundide arvelt öösiti pikemalt sõitma. Magada ilmselt palju ei saa.“ Kõlvart on sõja ajal käinud Ukrainas kahel korral – vahetult pärast lahingute algust Lvivi linnapea kutsel Lvivis ning tänavu jaanuaris Žõtomõris.