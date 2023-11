Bussiettevõtja ähvardab: Tartu–Riia rongi tõttu lõpetame bussiühenduse!

Bussiettevõtja Hugo Osula ei usu, et Tartu–Riia rongiliini avamine tooks reisijaid juurde. „Võib-olla esimestel päevadel. Võib-olla isegi esimesel kahel suvekuul on rongis rahvast. Tehakse pilti, kuidas linnapea seisab rongi kõrval ja räägib, et tänu temale on nüüd Riiaga püsiühendus. Aga see kingitus on tehtud ülejäänud Eesti arvelt," kurjustab Osula.

FOTO: Sven Arbet | Delfi Meedia