Eesti parim hooldaja: kõige suurem kingitus on vanamemme kallistus

Kümme aastat hoolekeskuses elanud Meedi ütleb, et Diana on fantastiline

„Mulle meeldib mu töö, mis siis et pole kerge. Raske on, nii vaimselt kui füüsiliselt,“ tunnistab Diana. Aga tööst veelgi raskem on meedia tähelepanu – intervjuude andmisega pole naine sugugi harjunud. Sestap on julgustuseks tal kõrval sümboolselt kätt hoidmas hoolekeskuse juht Kristiina Ets. Diana ise hoiab oma hoolealuste kätt muidugi päriselt ja iga päev. Nii nagu ta neid peseb, kammib ja neil mähkmeid vahetab. Selles töös on päris elu, aga ka päris valu.