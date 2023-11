ARVUSTUS Teos, mis võib maainimesel hirmu naha vahele ajada

Marleen aga ei saa kaua omapäi maaelu mõnusid nautida, sest avastab koduaia õunapuu tüve pealt vaod, mis lõikavad sügavasti puukoorde. On see mõni sarviline, kes end vastu puutüve sügab? Või on kraapijaks hoopiski ilves või karu? Kogu kraapimise lugu ei anna noorele naisele rahu ning peagi saab sellest tema kinnisidee.