Moos koduaia küdooniatest

Sordiküdooniate viljad on parajad pirakad, veerandkilosed, isegi poolekilosed. Neis on kindlasti ka tülikaid kivisrakke palju vähem. Mu enda Kärdla Röösna metsast pärit nii-öelda loodusliku küdoonia võsujärglane on sirgunud ligi kolmemeetriseks puuks ning tänavu üllatas juba 11 viljaga. Oktoobrikülmade ajal korjasin need ära ning panin esikusse järelvalmima. Viljad olid küll üsna väikesed, mitmed 50grammised, kobedamad 70 grammi.