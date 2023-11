Parim taimekasvataja on Ranet Roositalu

„On väga tore, et Maaelu Edendamise Sihtasutus tõstab esile ka aiandustootjaid. Parima taimekasvataja aunimetuse pälvimine on tunnustus, mis motiveerib mind väga palju. Ma soovin aga rõhutada, et Joosepi talus on suur meeskond, kes iga päev on tõsiselt panustanud, see tunnustus on meil ühiselt teenitud,“ ütles Ranet Roositalu Maalehele. Ta lisas, et Joosepi talul on järgmiseks hooajaks mitmeid üllatusi varuks, aga pikemalt saab ta neist rääkida alles siis, kui plaanid juba teoks hakkavad saama.