Kummaliste sissemurdmiste laine jätkub – vargad sisenevad jälgi jätmata

Teiselt Tallinna objektilt helistas majahaldur ja soovis G4Si patrulli reageerimist, sest nägi enda paigaldatud kaameratest, et tumedates riietes isik murrab sisse esimese korruse fuajees asuvale rendipinnale. Reageerinud patrull andis teada, et välisel vaatlusel on kõik korras. Esimese korruse fuajees sissemurdmise jälgi näha pole. Fuajee uksel samuti murdmisjäljed puudusid ning kahtlaseid isikuid polnud.

Hiljem kontaktisik teatas, et toimus sissemurdmine ühe üürniku pinnale. Videost oli näha, et varas viibis rendipinnal vaid 20-30 sekundit. Isik sisenes fuajeesse läbi lukustamata ukse, ronis üle seina kabinetti ning varastas sahtlist sularaha ja laua pealt mobiiltelefoni.

Jalgrattavargused

Lisaks toimus kolm jalgrattavargust. Tallinna kaupluses registreeriti sissetungihäire, millele reageeris patrull, kes hoone ja ümbruskonna kontrollimisel avastas, et toime on pandud sissemurdmine ja lähedal asuva pargi võsast leiti üks uus ilma pedaalideta jalgratas. Kaupluse töötaja vaatas läbi lokaalse videosalvestise, kus oli näha, et kapuutsiga isik on hetke ukse taga, avab seejärel ukse ning väljub seejärel rattaga. Tänu kiirele tegutsemisele saadi ligi 1000 eurot maksev jalgratas tagasi ja politsei jätkab videos nähtud isiku otsimist.

Teise Tallinna rattakaupluse sissetungi häirele reageerinud patrull teatas, et kaupluses toimus sissemurdmine. Hoone paremal küljel ühel uksel olid sissemurdmise jäljed, kuid uks oli kinni ja lukus. Kadunud oli elektrijalgratas, mille maksumus on ligi 4000 eurot.

,,Vargad on professionaalsed ja sisenevad kiiresti ilma muukimisjälgedeta.“

Peetri rattakaupluses avastati samuti sissemurdmine ja ära varastati hoolduses olnud jalgratas. Poe videosalvestusi kontrollides tuvastati, et varas avas rattapoe ukse, sisenes ja võttis ukse juurest jalgratta ning lahkus. Varastatud jalgratta maksumus oli hinnanguliselt 8000 eurot.

Valvesüsteemid