Looduskatastroof Prantsusmaal: terved linnad on vee all, tuhandeid uppuvaid inimesi ja loomi püütakse päästa

Vihmavee tõttu on jõed murdnud välja oma kallastelt, kokku on varisenud maanteed ja hooned, suletud on koolid ja mitmed muud asutused, tuhanded inimesed on oma kodudest evakueeritud. Eriolukord on välja kuulutatud sadades linnades ja külades, millest enamik on mitmendat päeva kütte ja elektrita. Kõige rohkem on kannatada saanud Pas-de-Calais’ ja Haute-Savoie piirkonnad.