„Paljude sümptomitega harjuvad mehed lihtsalt ära.“ Dr Saadi räägib levinumatest meeste tervisemuredest

Tervisemured, millega mehed reeglina arsti juurde pöörduvad, on näiteks lihas- ja luukonna probleemid, urineerimiskaebused, hemorroidid, peavalu, kõhuvalu ja kõrvetised. „Ka näiteks halva une probleem selgub sageli hoopis vestluse käigus, kui hakkan ükshaaval uurima patsiendi käest, mida ja kuidas ta oma elus teeb. See teadmine on aga ülioluline, et aru saada, kus võib peituda tõsisem probleem,“ kirjeldas arst oma igapäevast tööd.

SYNLAB Eesti poolt läbi viidud uuringust ilmnes, et valdav enamus mehi on oma tervise osas optimistlikult meelestatud ehk muretsetakse pigem vähe. „See võib olla ka üheks põhjusteks, miks mehed arsti juurde nii kergekäeliselt minema ei kipu,“ sõnas SYNLAB Eesti arendusjuht Kaspar Ratnik. Kuigi mehed tunnevad tervise osas sagedasemini muret stressi ja kasvajate pärast, on meeste teadlikkus võimaliku ennetuse ja näitajate analüüside osas jätkuvalt madal.

Ratnik nentis, et meeste mure ja päris elu vahel valitseb väike vastuolu. „Mehed muretsevad olenemata vanusest vähi ja kasvajate pärast, ent ometi on meeste halva tervise ja suremuse peamiseks põhjuseks südame-veresoonkonna haigused. Tervise Arengu Instituudi andmetel on just südame- ja veresoonkonna haigused kõige sagedasemaks surma põhjustajaks Eestis, moodustades 46% meeste suremusest. Omamoodi vasturääkivuse tekitab siin aga see, et kui vähkkasvajad on sageli seotud geneetilise eelsoodumusega ning on teinekord raskesti avastatavad, siis veresoonkonnahaigused on enamasti ennetatavad ja ravitavad, kui vaid inimene õigeaegselt oma tervist kontrolliks,“ nentis Ratnik.