EKRE liige: maal rahvas arutab, kas vanglakohti tehakse automaksu pärast juurde

„Kui automaksuraha kätte ei saada, mis hetkest kohtutäiturid hakkavad seda välja nõudma?“ jätkas Kokk oma küsimustega. „ Mis hetkel lähete korteri või maja kallale või hakkate maad ära võtma, riigistama? Või mis hetkel siis juhtub see, et see inimene riigile maksude mittemaksmise eest peab minema kinnimajja oma päevi istuma? Et tahaks küll näha. Ma eeldan, et lihtsalt maksu kehtestamisel olete läbi mõelnud ka järgmised sammud, sest nagu siin erinevate COVIDi-aegsete piirangute puhul ja inimeste lahtilaskmise puhul oli selge, et nad võidavad kohtus, nii võib ka täna üsna selgelt ette öelda, et need probleemid tulevad teil. Need saavad olema päris suured ja mitte üksikjuhtumid. Ja teil peaks olema olemas valitsuses ka selge teekaart, mismoodi te hakkate menetlema neid inimesi ja neid juhtumeid, kes tõesti ei suuda seda automaksu maksta. Palun siin konkreetseid teekaardipunkte, mis te olete arutanud valitsuses.“