FOTOD | Martin Markkinat 2023: Eesti kultuurifestivalil Helsingis oli fookuses Tartu

„Loodame rohkem soome peresid Tartusse meie tagurpidi maja vaatama meelitada,“ märkis Tartu tagurpidi maja esindaja. Loomulikult on oodatud ka kõik Eesti pered, paljudel on selles riukalikus majas veel käimata. „Festival on hea võimalus end suuremalt tutvustada, ütleksin, et siin kuuleb pooleks nii soome kui eesti keelt.“