Fermenteeritud küüslauk, mahe keefir või praejuust? Selgusid Eesti parimad mahetootjad ja -tooted

Konverentsi tervitussõnades tõi regionaalminister Madis Kallas välja mahepõllumajanduse tähtsuse: „Mahepõllumajandus ühendab kolme olulist valdkonda, millele me kõik peame tähelepanu pöörama. Esiteks, toidujulgeolek ja toidu tootmine, teiseks tervislik toitumine, meie ja meie järgnevate põlvkondade tervis ning kolmandaks keskkonnahoid, keskkonnasäästlik toidutootmine.“ Ta lisas: „Pole vist saladus, et tervislik toit ja mahetoit on väga suures osas sünonüümid ja seetõttu on oluline, et me seda valdkonda Eestis üha rohkem arendaksime ja sellele tähelepanu pöörame.“