VIDEOD | Soome piiri poole liiguvad Venemaa migrantide hordid

Soome idapiiril on viimastel nädalatel olnud olukord äärmiselt pingeline, sest Venemaalt tulevate varjupaigataotlejate arv näib üha suurenevat. Ka eile Venemaal Kostamuse linnas filmitud kaadritest on näha, et Soome piiri poole suundub hordide kaupa inimesi, kõigil ühine soov Soomes asüüli taotleda.