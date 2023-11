FOTOD | Trööstitu vaatepilt Otepää surnuaial. Kirik: „Meil pole õigustust, vabandame südamest“

„On kahetsusväärne, et Otepää kalmistul käies on aastaid tekkinud mõte, et olen ma nüüd surnuaias või prügimäel. Mitte ükski lahkunu ega surnuaia külastaja ei vääri enda või lähedase hauaplatsi kõrval maas vedelevaid küünlatopse ega muud prügi,“ kommenteerib kohalik elanik Otepää Maarja kiriku surnuaia seisukorda.