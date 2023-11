Särav piimalill rõõmustab õitega ka talvel

Särav piimalill kuulub koos jõulutähe ehk kauni piimalille ja kolmekandilise piimalillega perekonda piimalill. See aga tähendab, et ka tema eritab mürgist ja ärritusnähte põhjustavat piimmahla. Lisaks mürgisele piimmahlale on taimel teinegi relv – tema peened varred on kaetud pikkade teravate asteldega. Seega tasuks taimega ümberkäimisel olla eriti ettevaatlik ning kasutada kindaid.