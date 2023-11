Milline on „Papside“ sarja parim paps?

Režissöör Anna Stepanova valik on selline. Raivolt (Alo Kõrve) võtab otsustuskindluse ja pideva valmisoleku lahendusi pakkuda – tõsi küll, need lahendused pole tihtipeale üldse loogilised ega kuigi head. Aleksilt (Priit Loog) lisandub kõikumatu enesekindlus ja stiilne eluviis, mille hävitab küll ootamatu isaks saamine. Marekilt (Tiit Sukk) kuulub parima papsi koondportreesse soov teha kõigile kõige paremat, aga ka kustumatu optimism hoolimata sellest, et kaks naist ja kolm last tema elu pidevalt põrguks muudavad. Toomaselt (Märt Pius) valib Anna Stepanova aga põhimõttekindluse ja üksikisana oma lapsele pühendumise.