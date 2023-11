Täna õhtul võib maha sadada kuni 15 cm lund! Päästeamet annab nõu, kuidas tuisuks ja tormiks ette valmistuda

Täna varahommikul on teeolud erinevad. Teekatted suurematel riigiteedel Lääne- ja Ida-Virumaal, Järvamaal ning Põlva- ja Valgamaal on kohati kergelt lumised või jäised, mujal on valdavalt soolaniisked. Ilmaprognoosi kohaselt võib tekkida härmatis ja liiklejatel tuleb arvestada sellest tingitud libedusega. Ennelõunal on vahelduva pilvisusega ilm ja üksikutes kohtades võib lund sadada. Õhu- ja teetemperatuur püsib päeva jooksul miinuspoolel.