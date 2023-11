Eesti pensionäride olukord on nukker: kätte saadakse vaid 37% sellest, mida teeniti enne pensioniiga

Missugune on hea pensionisüsteem?

Üldiselt peetakse headeks pensionisüsteemi mudeliteks neid, kus on oma roll nii jooksvalt finantseeritud pensionil kui ka kohustuslikul ja vabatahtlikul kogumispensionil. Jooksev pension ehk baaspension on mõeldud esmaste vajaduste rahuldamiseks ja seda kaetakse üldjuhul jooksvast maksurahast. Kohustuslik ja vabatahtlik kogumispension on mõeldud sissetuleku säilitamiseks võimalikult sarnaselt pensionieelsele olukorrale. Kui baaspensioni ja kogumispensionite kaasabil õnnestub saavutada ligilähedane sissetulek sellele, mis see oli enne pensionile minekut, võib mudelit või süsteemi pidada eemärki täitvaks.

Seda aitab hinnata juba mainitud Merceri pensioniindeks, mis annab adekvaatse ülevaate pensionisüsteemide olukorrast erinevates riikides.

Eesti pensionäride olukord pole kiita

Eesti pensionisüsteemi iseloomustab asjaolu, et pensionieas saadav netotulu ei ole ligilähedane sellele, mida teeniti enne pensioniiga, olles Euroopa Komisjoni andmetel üksnes 37%. Üldjuhul peetakse normaalseks pensioniks 60-70% eelnevast sissetulekust. Sellest madalam pension tähendab paljude vanuses 65+ inimeste jaoks suhtelist vaesust. Eestis elab 41% pensioniealistest suhtelises vaesuses. Merceri indeksi järgi tehtud arvutuste kohaselt on Eesti pensionisüsteemi skoor 13. kohal 44 riigi hulgas. See tähendab, et meie pensionisüsteem on üldjuhul oma eesmärki täitev, kuid teisalt on selles mitmeid murekohti.

Swedbanki Investeerimisfondide juht Age Petter toob ühe probleemina välja, et Eestis moodustavad pensionivarad umbes viiendiku SKT-st, samas kui OECD riikide kaalutud keskmine on 133,6%. „On selge, et pensionide jätkusuutlikkuse tõstmiseks peab pensionidesse hakkama suuremal määral panustama, seda siis kas tööandja pensioni näol või tuleks julgustada inimesi ise panustama rohkem III-sse sambasse, et pensionieas oleks mõnevõrra kergem,“ sõnas Petter

„Tuleks julgustada inimesi ise panustama rohkem III-sse sambasse, et pensionieas oleks mõnevõrra kergem“