Lääneranna vald sulgeb väikekoole, aga avab lühtriga bussiootepaviljoni

Lääneranna vald avas umbes 15 kilomeetri kaugusel Lihulast – Oidremal – bussiootekoja, mida hakkab valgustama koguni lühter. Kohalik rahvas aga arvab, et 20 000 eurot bussiootekojale kulutada on ebamõistlik. Sotsiaalmeedias on valla tegevus saanud ka juba kriitikat.