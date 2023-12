Sügis on ka ingverikasvatajale tegelikult saagi koristamise aeg, ja kui mugul on kenasti suureks sirgunud, võib selle toiduks-jookide maitsestamiseks ära kasutada. Samuti võib ingverijuure ka ületalve hoida, et siis uuel kevadel oleks sel juba kasvuhoog sees.