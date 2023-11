Võrklaev: rahandusminister pole kordagi õpetajaid solvanud ega öelnud, et nad lisaraha ei vääri

Kui õpetajatele võib olla jäänud mulje või tunne, et Mart Võrklaeva väljaütlemised õpetate palganõudmiste osas on solvavad, siis minister kummutab selle arusaama jõuliselt. Ta rõhutab oma kirjas Maalehele, et pole kunagi öelnud, et õpetajad lisaraha ei vääriks.

FOTO: Priit Simson | Delfi Meedia