FOTOD JA VIDEOD TORMIST | Vaata, kuidas tuisk erinevates Eestimaa paikades möllas!

Päeval liigub madalrõhuala Botnia lahelt lõuna–kagu suunas ja jõuab õhtuks Eesti kohale. Merelt tuleb sajupilvedele täiendust, mistõttu sajab pärastlõunal ja õhtul mitmel pool tihedat vihma ja lörtsi, mandri kesk- ja idaosas tuleb ka lund. Lääne- ja loodetuul muutub Eesti lääneservas tugevaks, mandril on enamasti mõõdukas ja puhub lõunakaarest. Teeolud on mitmel pool halvad! Õhutemperatuur on –1...+4, Lääne-Eesti saartel kuni +6 kraadi.