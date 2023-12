PIIBUJUTT | Segased juhtumised punalipuga

Kuna meie kontorihoone lipu kinnitamise toru asus minu töökabineti akna kõrval seinal, nägin, et lippu panevad üles kaks inimest – tugevama kehaehitusega naissoost meister ja üks kõhetu transporditööline. Vastasin helistajale kindlalt, et lehvib juba. Aga kui olin telefoni hargile asetanud, juhtus akna taga midagi. Meister tugevama poolena tõstis-upitas kõrgemale meesabilist, et see lipuvarda metalltoru sisse torkaks. Tolle käsi ilmselt ei tabanud sihtmärki ja järgnes prantsatus. Selili maas lamas meister, tema peal meesabiline ja põiki üle nende lebas lipuvarras. Samal hetkel sõitis maja ette sõiduauto Moskvitš ja välja astusid kaks soliidset härrat – lipukontroll rajooni parteikomiteest. Ei mäletagi, kumb suurem oli, kas ehmatus või hea nali. Õues arvatavasti ei naerdud, toas aga küll.