Alates 19. sajandist on pööke istutatud Eesti parkidesse. Lääne-Eestis leidub suuri põlise moega punaselehiseid pööke (var. atropunicea), harva ka roheliselehiseid põhiliigi esindajaid. Pööke kasvab aga ka sisemaal, näiteks Olustvere pargis, ehkki seal on näha karmimatest talvedest tingitud tüvekahjustusi. Pööke pandi kasvama ka Sangaste metsaparki, kus need aga külmade tagajärjel pigem põõsastusid.