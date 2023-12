Ukraina lavastaja Moissejev: muidugi mõtlesime, et sõda ei kesta kaua. Nüüd pole seda illusiooni enam kellelgi

„See äpp mul on. Sõja algusest peale ei ole ma seda ainsakski tunniks välja lülitanud,“ ütleb Stanislav Moissejev. „Varem oli häireid tihti, ärkasin öösiti kolm-neli korda. Aga mulle on tähtis side oma kodumaa ja oma linnaga. Nüüd on häireid vähem.“