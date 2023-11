Ukraina lavastaja Stanislav Moissejev: isegi kui lootust pole, tuleb töötada lootuse nimel

Statistika järgi käivad meil valdavalt teatris naised – 70 protsenti publikust. Ja nende valik on komöödia. See oli nii enne sõda ja nüüd ilmselt veel enam. On ju ka kuidagi arusaadav, et praegu ei taheta väga mingeid arutlusi elu mõtte üle, hinge paljastusi. Lavastatakse palju ukraina klassikat, ka modernseid autoreid.

Mulle tundub, et repertuaaris on vähe lavastusi, mis seonduvad, kõlavad kokku sõjaga. Mängitakse komöödiaid.

Rahvusfilharmoonia töötab. Töötavad suured kontserdisaalid. Muidugi on esinemisi vähem kui enne sõda. Külalisesinejaid käib vähe, aga neid siiski on. Tulevad need, kes julgevad. Ma söandan arvata, et erilist seisakut või stagnatsiooni küll pole.

Sel juhul etendus peatatakse ja vaatajad juhatatakse ohutumasse kohta. Kui häire pole pikk, siis naastakse teatrisse ja etendus jätkub. Selline imelik asi, aga vaatajad on selle omaks võtnud. Ma ei taha öelda, et on harjunud.

Praegu on ainus erinevus see, et etendused ja kontserdid algavad varem – kell kuus õhtul, ka kell neli päeval. Põhjuseks komandanditund. Kiievis kestab komandanditund südaööst kella viieni hommikul.

Sõpru mitte, nad mul enamasti vanemast põlvkonnast nagu ma ise, aga õpilased sõdivad. Kaks mu lähedast üliõpilast. Neist üks, tüdruk, lavastaja, on kogu aeg olnud eesliinil, ta on meditsiinitöötaja. Poiss, näitleja, läks samuti kohe vabatahtlikuna, tegeleb droonidega. Minu tutvusringist on rindel palju näitlejaid, samas paljud mu tuttavad on hukkunud.

Ah sellised tunded tekivad. Mul on ka imelik vahel Kiievis... Kui ei kõla häireid, siis pole seal mingeid erilisi sõjamärke. Jah, tänavaäärtes on alles tankivastased metallist siilid. Vahel neid isegi dekoreeritakse, kaunistatakse. Need seisavad seal igaks juhuks. Ja kõik. Vaba aja veetmise kohad – restoranid, kohvikud, kinod, klubid – kõik töötavad.

Lavastuse nimi oli „Sõja spiraal“. Mulle tundus siis, et tegu on ainsa teemaga, mis publikule veel korda läheb. Ehk. Mängisime palju kogu Leedus, kõigis suurtes linnades ja ka väiksemates saalides.

Üsna kohe leidis mind üles üks metseen, väga tuntud poliitik ja ärimees. Tema ütles, et moodustagu ma väike trupp ukraina näitlejatest, tema toetab. Esialgu keeldusin, sest ei suutnud mõelda ega töötada, lugeda ega muusikat kuulata... Mulle tundus see kõik tarbetu, polnud sisemist sundi. Vastasingi pakkumisele, et ma ei tea, mida ja kuidas lavastada.

Sõjapiirkondades käivad ka lauljad ja ansamblid, rokkbändid. Neid hoitakse muidugi hästi ja nad on eeskujuks kogu rahvale.

Kas sõjaga on harjutud?

Ma arvan, et mitte. Tõsi, neis, kellega mina suhtlen, pole enam sellist optimismi, mis on meedias, propagandas. Samas on see optimism, et võidame, meile tähtis – annab lootust ja julgust.

See on tähtis ka meile.

Muidugi. Mis tegelikult sünnib? Tõde jääb kusagile sinna keskele. Pessimismi ja paanikat meil kindlasti ei ole. On tekkinud arusaam, et võita on raske ja see võtab aega. Muidugi me mõtlesime, et see sõda ei kesta kaua. Seda illusiooni pole enam kellelgi.

Ka seda ei karda enam keegi, et Venemaa vallutab Ukraina. See on võimatu. Hirmud on teised: kardetakse, et kõik venib. Mis omakorda mõjub halvasti majandusele ja kogu Ukraina elule. Ka see on selge, et Ukraina elab tänu sellele, et maailm meid abistab. Ja oleme tänulikud.

See pole propaganda, et Ukraina sõjavägi on parema ettevalmistusega kui venelaste oma. Neid on küll rohkem, kuid meie sõjavägi on targem. Ja see on tähtis. Seda näitab ka väga suur vahe inimkaotustes: vahe on kümnekordne.

Iisraelis ja Gazas sündiv – kuidas sellesse suhtute?

Tõsiselt. Ainus probleem ei ole see, et seal sündiv viib tähelepanu Ukrainalt ära. Isiklikult arvan, et see on maailma vapustavate sündmuste algus. Ei ole enam kohta, kus inimesed saaksid veendumusega öelda, et täna on nii ja homme on ka nii. Me kõik oleme mingite negatiivsete protsesside pantvangid. Need puudutavad meist igaüht Aasias, Euroopas, Lähis-Idas.

Nii et mingid apokalüptilised meeleolud on. Ma väga loodan, et kõik lõpeb hästi, aga üleilmse katastroofi oht on hetkel eriliselt kõrge. Muidugi alustas seda protsessi Venemaa.

Kas Kiievis vene keeles kõneldes satub üldise hukkamõistu osaliseks?