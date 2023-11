VIDEO | Maias karumõmm murdis autosse ja jättis tagaistmele ebameeldiva üllatuse

Mustad karud ehk baribalid elavad metsastes piirkondades, kuid asuvad mõnikord ka inimasustuse lähistele, kust on lihtne toitu hankida.

Colorado keskkonnaamet postitas sotsiaalmeediasse video, millel on näha, kuidas ohvitser avab autoukse, et sellesse roninud karu sealt välja ajada. Ametnike sõnul murdis loom pargitud autosse sisse selleks, et varastada kott M&M-i maapähkliga komme.