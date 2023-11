Et südamed sünniksid uuesti... Jõgeval mängisid noored Artur Alliksaare luulet

Mingil moel annab Lianne Saage-Vahuri alustatud ja korraldatud festival selle mõistmiseks oma võtme. Kolmekümne ühe aasta jooksul on ajast aega vahetunud luulet mänguliselt esitavad lapsed. Kindlasti on muutunud ettekantavate lühikeste (15 minutit) lavastuste vormiline nägu. Alles on samas hoitud luule esteetika, filosoofiline, mänguline ja keeleline mõjukus. Alles on austusavaldus me suurele luuletajale Betti Alverile. Alles on kõik see, mille kaotamisega argimaailm praegu maadleb.