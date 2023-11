VIDEOD | Saja aasta rängim torm Ukrainas: lume alt tuli välja kaevata 156 sõidukit, elektrita on umbes 500 000 inimest

Lisaks Eestile ja Soomele möllab lumetorm ka mujal maailmas. Ukrainas on tugev tuul koos vihma ja lumesajuga põhjustanud ulatuslikke üleujutusi, elektrikatkestusi ja liiklusprobleeme. Ekstreemsete ilmastikuolude tõttu on asutud elanikke evakueerima, mitmed inimesed on ka vigastatud.