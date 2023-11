Pidage hoogu või 40 aasta pärast meil viljakat mulda enam polegi!

„Ära häiri mulda, vaid kaitse mulda!“ tõi Aru Põllumajanduse OÜ tegevjuht Jakob Lindam esile, et see on taastava põllumajanduse puhul põhitees. „Kui muld on terve, on taim terve. Kui mullas on toitained, on ka taimes toitained,“ rõhutas Lindam.