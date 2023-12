Jõuluehete meisterdamisrõõm säilib ka täiskasvanueas

Jõuluootus tähendab lastele paljusid toredaid askeldusi ja üks neist on isetehtud kuuseehete valmistamine. Seega võiks ette võtta just selliste lihtsate ehete tegemise, mis on lastele jõukohased ega vaja filigraanset täpsust. Pealegi pakub omatehtud kaunistustega kuuse ehtimine palju rohkem rõõmu ning neid võib ka sõpradele kinkida.