Mis toimub moemaailma kulisside taga?

Margiela töötas aastaid brändi Hermes loomingulise juhina. Pariisis rajas ta kuulsa Margiela Moemaja. Läbi aastate on ta oma eraelu ja isikut varjus hoidnud ning alles nüüd nõustus filmitegijatele end avameelsete intervjuudega avama. „Margiela: oma sõnadega“ esilinastus toimus 2019. aastal New Yorgis, aga sellest räägitakse siiani just seetõttu, et Margiela lõpuks avalikkuse ette tuli. Praeguseks on Martin Margiela suurest moeärist lahkunud ja tegeleb kunstiga.