Riik tahab muuta seadust, et anda valdade ja linnade korrakaitseametnikele õigus kasutada erimeetmeid ja -vahendeid. „Oluline on muutus ka maapiirkonnas, kus vahel tuleb tundide kaupa politseid oodata,“ märgib siseministeeriumi nõunik Indrek Link.

Seadust on proovitud muuta juba aastaid, kuid alati on see takerdunud – nüüd minnakse taas uuele katsele.