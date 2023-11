Kaupmees: välismaa poekett lollitab inimesi teadlikult libakampaaniatega

„See on ikka sigadus kui vastab tõele, et tehakse pikalt ette reklaamikampaaniat, aga tegelikult on ühe poe kohta kaks soodustoodet ja vahest ei jõua needki päriselt riiulile. Muidu võiks ju iga kett ühte poodi 5 kilo banaane tellida ja siis 10 senti kilo välja reklaamida. Täiesti ebaeetiline, aga reklaami mõttes on ketile kulu sisuliselt 5 eurot poe kohta. Selliste kampaaniate tegelik eesmärk on inimesed odavalt poodi meelitada ja loota, et nad ostavad korvi muud kraami täis. Mis siis järgmisena – kas peaks 15 miinuskraadiga varahommikul enne avamist telkima minema, et lubatud kaupa saada?“ küsis Lauring.