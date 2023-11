„Koondatute arv on küll tõusnud, aga hea uudis on, et kõikidest sel aastal arvele tulnutest, kes viimasest kohast koondati, on nüüdseks ligi 30% uuele tööle liikunud,“ sedastab töötukassa kommunikatsiooninõunik Lauri Kool. „Kokku on sel aastal koondamise järel töötuna arvele tulnud 12 300 inimest. Võrdluseks – mullu samal perioodil oli see arv umbes 9300 inimest.“