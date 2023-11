Kohale saab näiteks linna pealt BTSi rongiga pluss mõningane jalutuskäik, Boltiga (jah, Bangkokis töötab seesama Eestis tuttav äpp) või muu kohaliku transpordiga. Igal juhul varuge turuleminekuks aega. Kui teil on sihikul midagi kindlamat, siis veel eriti. Kolm tundi turu uurimiseks ja läbimiseks on minu meelest minimaalne. Kindlalt kulub seal keskmisest rohkem minuteid sellekski, et konkreetselt huvitav paik või sektsioon üles leida. Turg on ladina tähtede ja numbrite alusel süsteemselt osadeks jagatud, mis mõnevõrra hõlbustab orienteerumist. Aga arvestage: trügimine, igal hetkel peab vaatama ette ja taha; väga võimalik, et sajab paduvihma ning kõik see elu on läbimärg ja voolab. Aga raskused on ületamiseks, igal juhul on vaja minna, kui juba Bangkokki olete jõudnud.