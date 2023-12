VIDEO | Teismeline tüdruk päästis koolibussi bensiinijaamaga kokkupõrkamisest

Kooliõpilasi täis buss oli pargitud kohalikust bensiinijaamast ja väikepoest üle tee. Järsku hakkas see aga liikuma. „Ja roolis polnud kedagi,“ rääkis Miller ABC Newsile .

„Nägin, et buss võttis suuna bensiinijaama poole ja keegi ei teinud midagi. Nii et ma hüppasin püsti ja juhiistmele.“

Tüdruk vajutas kiirelt üht pedaali, et proovida, kas see on pidur. Kui buss selle peale korraks hoo maha võttis, vajutas ta seda uuesti – ja nii jäi sõiduk peale ärevaid hetki lõpuks seisma.