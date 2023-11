Hetkeseisuga on Eestis kütitud esmasest küttimismahust 28 hunti

Kvoodid selgusid 9. novembriks ning Keskkonnaameti andmetel on tänaseks kütitud 28. hunti. Esmaseks küttimismahuks kinnitati 144 hunti. Maakondadest on kõige enim kütitud hunte Järvamaal – 7. Järgneb Pärnumaa, kus on kütitud 5 võsavillemit ja Läänemaal, kus on kütitud 4 sutt.