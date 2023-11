Toetused erametsaomanikele suurenevad

Metsameetme taotlusvoor toimub 11.-28. detsembril 2023 ning infopäev, kus jagatakse teavet toetuse taotlemise, abikõlbulike tegevuste, muudatuste ja muu säärase kohta, toimub 8. detsembril ( registreeri infopäevale siin ). Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda on lubanud selle kohta peagi täpsemat infot jagada. Seni on kõigil võimalik määruse tekstiga tutvuda Riigi Teatajast: https://www.riigiteataja.ee/akt/123112023007 .

Enari Lumi sõnul saab toetust taotleda kõige lihtsamalt läbi metsaühistu ning toetust saab taotleda metsamaale, millel on kehtivad inventeerimisandmed ehk metsamajandamiskava (metsamajandamiskava kehtib 10 aastat). Hea on ka meeles pidada, et hooldusraiele saab toetust taotleda maksimaalselt 30 hektari kohta taotlusvoorus ja hooldusraie ei pea olema juba tehtud, vaid esmalt taotletakse toetust, mille järel tohib töödega alustada. Hooldusraiete osas on ka oluline see, et taotluse esitamisele vahetult eelnenud viie aasta jooksul ei ole sama metsamaa osa kohta makstud toetust hooldusraieks.