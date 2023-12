Jõulude tähistamine oli sel ajal keelatud. Aga ühiselamu poisid tõid omale kuuseoksad tuppa ja tüdrukutele ka. Nii hea kuuseokste lõhn heljus meie toas. Ehtisime õhtul oksad ära ja süütasime ka küünlad põlema. Oi kui meeldiv tunne valdas meie meeli! Aga see oli ju keelatud ning rõõmu ei jätkunud kauaks! Õhtul kella kümne paiku tuli meie tuppa kogukas ja hingeldav kasvataja, et kontrollida, kas me juba magame. Küll ta ehmus kõigest, mida nägi!