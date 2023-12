MÜSTEERIUM | Hiiumaa taluniku aeda kukkunud hülss ei kuulugi NATO õhuvägede lennukitele

„Kujutage ette, kui see oleks kukkunud auto klaasi või kellelegi pähe. Asi oleks võinud lõppeda väga kurvalt,“ räägib Hiiumaa mahetalunik, kes leidis oktoobris lõpus pärast NATO hävituslennukite treeninglendu oma õuelt labakäesuuruse hülsi. Nüüd on Sõjaväepolitsei uurimise käigus selgunud, et lennukid asjasse ei puutunudki.