Kaks lasteaeda on suutnud imelihtsalt ja ilma rahata toiduraiskamist vähendada

„Meie soov on planeerida lastele süüa nii, et neil oleks võimalus endale ise toitu tõsta, vajadusel ka juurde, nii et lastel oleks kõhud mõnusalt täisväärtuslikku toitu täis. Samas märkasime, et igapäevaselt jääb rühmadel puhast toitu siiski veidi järele ja kahju oli seda minema visata,“ ütles Gutjuma.

Toidukapp töötab lihtsal põhimõttel: kogu lõunapausist üle jäänud puutumata ja puhas toit pakendatakse taaskasutavatesse plast- jm pakenditesse, see läheb toidukappi külmikusse ja sealt saab igaüks neid vajadusel võtta. Hommikul saab jälle kasutatud pakendid toidukasti või lapsega koos rühma juurde tuua. Pakendite tagastamisega Gutjuma sõnul ühtegi probleemi pole.

Direktor tõi välja, et lapsevanemad on niikuinii selle toidu eest tasunud ja mõte seda neile lasteaiapäeva lõpus jagada tundus loomulik. Enne toidukapi avamist mõeldi hoolikalt läbi võimalikud kitsaskohad.

„Viisime läbi ka hirmude koosoleku, sest vähesel määral õpetajate tööülesannetes muudatusi siiski on. Samuti testisime mõtet lapsevanemate peal, et kas üldse on vajadus ja soov lasteaia toitu kaasa võtta. Alustasime selle aasta maikuus kuuajase testperioodiga, mis läks sujuvalt üle lihtsalt normaalsuseks,“ rääkis Gutjuma.

Lapsevanemad on suhtunud toidukappi positiivselt. Direktor jagas ka oma kõige lemmikumat kommentaari: „Peab vist lapsele hakkama varem järele tulema, et toidukapist veel midagi kaasa võtta oleks!“

Marina Gutjuma kinnitas, et toiduraiskamine on lasteaias kõvasti vähenenud. „Puhas toit enam biokonteineritesse ei lähegi. Hommikuti on toidukapp reeglina tühi,“ rääkis ta.

Mida soovitab Alasniidu lasteaia direktor neile lasteaedadele, kes sooviksid ka toiduraiskamist vähendada, aga ei tea, kust otsast sellega alustada?