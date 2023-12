„Inimest ei saa määratleda ameti kaudu“ Ühe Eesti parima riigiprokuröri ja humoristi Andres Ülviste mitu palet

On ta ise olnud uisapäisa ula peal või on olnud seda kurikaelad tema töistes potsessides? Oma uue huumoriraamatu kohta ütleb Ülviste ise järgmist: „Ula peal ehk omapead olemine tundub mõnevõrra ulakas ja eks ole pisut ulakavõitu need mõttedki, mis said raamatusse tähendatud suisa uisapäisa.“