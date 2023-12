VIDEO | Elu hirveplatsil on lausa keema läinud!

Hunt lisab, et hirvekaamera algusaegadel oli kõige kuulsam ja võimsamate sarvedega pull Huubert, tema pead ehtisid viimati jämedad üheksateistharulised sarved. Nüüd on ka söödaplatsil hakanud käima pull, kellel on sama palju sarveharusid, parempoolsel kümme ja vasakpoolsel üheksa haru, kuid arvatavasti pole tegu Huubertiga, sest tema sarved olevat olnud massiivsemad. Videost on näha, kuidas pullid ka teineteisega mõõtu võtavad.